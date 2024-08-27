Метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР

Крупный метеорит вошел в атмосферу и распался на части в воздухе над Восточно-Капской провинцией в Южноафриканской Республике. Инцидент произошел утром 25 августа, сообщается на сайте Университета Витса в Йоханнесбурге.

Сначала наблюдатели приняли яркую полосу в небе над заливом Святого Франциска за падающий космический мусор.

Однако специалисты пришли к выводу, что объект был каменистым астероидом размером с легковой автомобиль. Он двигался с очень высокой скоростью и рассыпался на фрагменты из-за трения об атмосферу.

Исследователи отметили, что уже получили сообщения об обнаружении фрагментов метеорита недалеко от города Кирквуд в Восточно-Капской провинции. Это означает, что осколки упали более чем в 100 километрах от места входа космической скалы в атмосферу.

Ученые призвали жителей ЮАР присоединиться к поискам частей астероида или передать в Университет Витса свои наблюдения о случившемся.

С момента основания ЮАР в республике было зафиксировано всего 22 падения метеоритов. Они признаны объектами национального наследия, а торговля частями астероидов законодательно регулируется.

Ранее ученые предупредили о вероятности падения на Землю обломков зонда NASA DART, с помощью которого удалось изменить орбиту астероида Диморф в 2022 году.