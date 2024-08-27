Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР

WITS: в ЮАР фрагменты падающего астероида приняли за космический мусор

close
100%
Wits University

Крупный метеорит вошел в атмосферу и распался на части в воздухе над Восточно-Капской провинцией в Южноафриканской Республике. Инцидент произошел утром 25 августа, сообщается на сайте Университета Витса в Йоханнесбурге.

Сначала наблюдатели приняли яркую полосу в небе над заливом Святого Франциска за падающий космический мусор.

Однако специалисты пришли к выводу, что объект был каменистым астероидом размером с легковой автомобиль. Он двигался с очень высокой скоростью и рассыпался на фрагменты из-за трения об атмосферу.

Исследователи отметили, что уже получили сообщения об обнаружении фрагментов метеорита недалеко от города Кирквуд в Восточно-Капской провинции. Это означает, что осколки упали более чем в 100 километрах от места входа космической скалы в атмосферу.

Ученые призвали жителей ЮАР присоединиться к поискам частей астероида или передать в Университет Витса свои наблюдения о случившемся.

С момента основания ЮАР в республике было зафиксировано всего 22 падения метеоритов. Они признаны объектами национального наследия, а торговля частями астероидов законодательно регулируется.

Ранее ученые предупредили о вероятности падения на Землю обломков зонда NASA DART, с помощью которого удалось изменить орбиту астероида Диморф в 2022 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами