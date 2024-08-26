Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о риске вымирания миллионов неизвестных науке видов насекомых

ICD: 80% видов насекомых на Земле еще не открыты и могут быть в опасности

close
100%
Davis Martin Damaledo

Австралийские ученые из Университета Гриффита пришли к выводу, что миллионы пока неизвестных науке видов насекомых более уязвимы к вымиранию, чем уже открытые виды. Исследование опубликовано в научном журнале Insect Conservation and Diversity (ICD).

Специалисты сделали тревожное открытие в ходе изучения жуков-короедов в лесах Австралии. Оказалось, что из 107 видов этих насекомых 58 до сих пор не описаны наукой. При этом неизученные разновидности были значительно малочисленнее и менее распространены по сравнению с известными. Эти качества сделали их более трудными для обнаружения и более уязвимыми для вымирания.

По словам исследователей, общее количество видов насекомых на Земле оценивается в примерно 5 млн. Из них ученые охарактеризовали лишь 1 млн видов, или 20% от вероятного объема. Это значит, что оставшиеся 80% разнообразия насекомых могут находиться в опасности.

Чтобы повысить скорость описания видов и избежать вымирания большинства неоткрытых видов до того, ученые призывают таксономистов использовать новые системы признаков, предоставляемые методами ДНК и достижениями в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

Ранее ученые рассказали, как вымирание насекомых изменит Землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами