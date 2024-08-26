Ученые предупредили о риске вымирания миллионов неизвестных науке видов насекомых

Австралийские ученые из Университета Гриффита пришли к выводу, что миллионы пока неизвестных науке видов насекомых более уязвимы к вымиранию, чем уже открытые виды. Исследование опубликовано в научном журнале Insect Conservation and Diversity (ICD).

Специалисты сделали тревожное открытие в ходе изучения жуков-короедов в лесах Австралии. Оказалось, что из 107 видов этих насекомых 58 до сих пор не описаны наукой. При этом неизученные разновидности были значительно малочисленнее и менее распространены по сравнению с известными. Эти качества сделали их более трудными для обнаружения и более уязвимыми для вымирания.

По словам исследователей, общее количество видов насекомых на Земле оценивается в примерно 5 млн. Из них ученые охарактеризовали лишь 1 млн видов, или 20% от вероятного объема. Это значит, что оставшиеся 80% разнообразия насекомых могут находиться в опасности.

Чтобы повысить скорость описания видов и избежать вымирания большинства неоткрытых видов до того, ученые призывают таксономистов использовать новые системы признаков, предоставляемые методами ДНК и достижениями в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

Ранее ученые рассказали, как вымирание насекомых изменит Землю.