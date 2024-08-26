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Ученые узнали точные «настройки» Вселенной с помощью ИИ

NatAstro: нейросеть вычислила главные космологические параметры Вселенной

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NAOJ

Международная группа ученых из Швейцарии, США, Германии и других стран с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) получила информацию о так называемых космологических параметрах Вселенной — данных, описывающих устройство известного нам космоса. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Сегодня известно шесть космологических параметров, учитывающих количество обычной материи, темной материи и темной энергии во Вселенной, а также условия после Большого взрыва: непрозрачность космоса по мере его охлаждения, распределение массы в пространстве и отклонения плотности.

По словам исследователей, параметры представляют собой «настройки» Вселенной, определяющие, как она функционирует в самых больших масштабах.

Одним из важнейших способов расчета параметров служит изучение кластеризации галактик. Ранее эти анализы рассматривали только крупномасштабное распределение галактик.

В новом эксперименте команда обучила нейросеть на 2000 версиях Вселенной с разными значениями космологических параметров.

После обучения ИИ-модели исследователи предоставили ей 109 636 реальных галактик.

Алгоритм использовал мелкомасштабные и крупномасштабные детали для повышения точности оценок космологических параметров. Результаты оказались настолько скрупулезными, что соответствовали традиционному анализу, использующему примерно в четыре раза больше галактик.

По словам ученых, они надеются, что созданная ими нейросеть поможет решить давние космологические парадоксы расширения Вселенной и даже открыть новую космическую физику.

Ранее астрономы подсчитали примерное количество галактик во Вселенной.

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