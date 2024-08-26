Ученые рассказали, когда ожидать суперлуния в этом году

Самое крупное суперлуние в этом году можно будет наблюдать на небе 17 октября — в этот день во время полной фазы Луна окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты. Об этом сообщает Московский планетарий.

В публикации отмечается, что 17 октября в 03:47 мск Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году — 357 172 км в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск.

Месяцем ранее, 18 сентября, на небе можно будет наблюдать второе по масштабам крупное полнолуние 2024 года, однако в этот день расстояние от Луны до Земли будет больше, чем в октябре.

Суперлунием называют крупное полнолуние, во время которого Луна и Земля находятся на минимальном расстоянии друг от друга (в перигее). В это время визуально Луна кажется на 14% крупнее, чем при прохождении ею самой дальней точки (апогея).

Предыдущее суперлуние в России наблюдали 19 августа.

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