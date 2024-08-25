Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

SMU: одинаковые отпечатки лап динозавров обнаружили в 6000 км друг от друга

close
100%
SMU

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Ученые обнаружили более 260 следов, показывающих, где наземные динозавры последний раз могли свободно перемещаться между Южной Америкой и Африкой миллионы лет назад. Это случилось до того, как два континента разделились.

По словам специалистов, открыты отпечатки лап древних ящеров совпали по возрасту, форме и геологическим данным. Сегодня эти отметки возрастом 120 млн лет разделяет расстояние около 6 тыс. километров.

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, в результате чего вдоль ранее существовавших слабых мест в земной коре образовались трещины, называемые разломами. Они отделились от древнего суперконтинента Гондвана, который, в свою очередь, откололся от еще более крупного массива суши под названием Пангея.

Когда тектонические плиты под Южной Америкой и Африкой раздвинулись, магма из мантии Земли поднялась на поверхность, создав новую океаническую кору, поскольку континенты отодвинулись друг от друга. Образовавшуюся пустоту заполнил Южный Атлантический океан.

Ранее археологи выяснили, что следы динозавров вдохновляли творчество первобытных бразильских художников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами