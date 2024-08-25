Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Ученые обнаружили более 260 следов, показывающих, где наземные динозавры последний раз могли свободно перемещаться между Южной Америкой и Африкой миллионы лет назад. Это случилось до того, как два континента разделились.

По словам специалистов, открыты отпечатки лап древних ящеров совпали по возрасту, форме и геологическим данным. Сегодня эти отметки возрастом 120 млн лет разделяет расстояние около 6 тыс. километров.

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, в результате чего вдоль ранее существовавших слабых мест в земной коре образовались трещины, называемые разломами. Они отделились от древнего суперконтинента Гондвана, который, в свою очередь, откололся от еще более крупного массива суши под названием Пангея.

Когда тектонические плиты под Южной Америкой и Африкой раздвинулись, магма из мантии Земли поднялась на поверхность, создав новую океаническую кору, поскольку континенты отодвинулись друг от друга. Образовавшуюся пустоту заполнил Южный Атлантический океан.

Ранее археологи выяснили, что следы динозавров вдохновляли творчество первобытных бразильских художников.