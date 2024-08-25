Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск заявил, что Россия могла бы помочь вернуть экипаж Starliner

Маск заявил, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил мнение, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж космического корабля Boeing Starliner было попросить помощи у Российской Федерации. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Единственный другой вариант — Россия», — написал бизнесмен.

Так он прокомментировал пост пользователя соцсети о том, какие еще были способы вернуть астронавтов.

24 августа глава NASA Билл Нельсон заявил, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в феврале 2025 года.

Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс находятся на борту станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Изначально планировалось, что миссия будет продолжаться около недели.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о постоянном диалоге с NASA.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами