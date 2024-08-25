Маск заявил, что Россия могла бы помочь вернуть экипаж Starliner

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил мнение, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж космического корабля Boeing Starliner было попросить помощи у Российской Федерации. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Единственный другой вариант — Россия», — написал бизнесмен.

Так он прокомментировал пост пользователя соцсети о том, какие еще были способы вернуть астронавтов.

24 августа глава NASA Билл Нельсон заявил, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в феврале 2025 года.

Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс находятся на борту станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Изначально планировалось, что миссия будет продолжаться около недели.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о постоянном диалоге с NASA.