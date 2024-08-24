Врач рассказала, в каких случаях пробиотики бесполезны

Нет убедительных доказательств возможности улучшить состав микробов в ЖКТ с помощью каких-либо пробиотиков. Учитывая это и возможность побочных эффектов, их не стоит использовать здоровым людям. Однако после курса антибиотиков их прием оправдан, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог клиники DocMed Наталья Заварзина.

«Имеющиеся результаты исследований не дают достаточных доказательств для того, чтобы сделать выводы об эффективности или безопасности пробиотиков. Их польза наблюдалась только в некачественных исследованиях, поэтому она может быть обусловлена эффектом плацебо. В качественных исследованиях не было заметной разницы между принимавшими пробиотики или плацебо», — рассказала Заварзина.

Некоторая польза пробиотиков была показана в исследованиях на животных. Но неясно, можно ли переносить эти наблюдения на человека.

«Хотя, например, метаанализ высококачественных испытаний некоторых пробиотических штаммов показал, что они могут сократить продолжительности диареи на 1 день при остром гастроэнтерите. Кроме того, прием пробиотиков во время курса антибиотиков снижает риск развития клостридиального колита и потому оправдан», — добавила врач.

Европейское общество детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания не рекомендует использовать пробиотики, поскольку отсутствуют убедительные доказательства их пользы. Кроме того, они могут содержать компоненты, которые не указаны на этикетке, либо могут быть загрязнены патогенами. Поэтому возможно развитие побочных эффектов из-за пробиотиков.

«Сейчас можно более-менее уверенно говорить о связи между сниженным микробным воздействием на ребенка и развитием аллергических заболеваний. Микробиота кишечника оказывает влияние на специфическую иммунную защиту слизистой кишечника через лимфоидную ткань и местные антитела IgA. Для улучшения состава и разнообразия микробиоты кишечника рекомендуют чаще бывать на ферме и за городом, а также завести домашнего питомца», — заключила Заварзина.

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