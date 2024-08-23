Найдена лучшая диета для продления жизни

Пескетарианство, то есть употребление в пищу рыбы и растительных продуктов — самая эффективная диета для продления жизни. Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные 88 тысяч человек из США и Канады, которые идентифицировали себя как адвентисты седьмого дня. Информацию о питании участников получили помощью анкет. Их разделили на пять категорий: невегетарианцы, частичные вегетарианцы, песковегетарианцы (растительная пища и рыба), оволактовегетарианцы (растительная пища, яйца и молочные продукты) и веганы (только растительная пища).

У людей, которые придерживались с пескетарианства, риск летального исхода был на 18% ниже, чем у невегетарианцев. У оволактовегетарианцев риск был на 15% ниже, а у веганов — на 3%. Пескетарианство может быть лучшей диетой для профилактики летального исхода у пожилых, особенно среди мужчин и лиц среднего возраста, отметили ученые.

Однако у очень старых веганов был значительно выше риск инсульта, деменции и болезни Паркинсона.

«Вегетарианская диета, по-видимому, обеспечивает защиту от летального исхода в среднем возрасте, но при достижении 80-летнего возраста это преимущество, похоже, исчезает для тех, кто придерживается строгой вегетарианской диеты», — заключили авторы.

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