Врач назвала привычки, которые приводят к раку желудка

Злоупотребление переработанным мясом и солью повышает риск рака желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Яна Комиссарова.

«Есть миф о том, что употребление жирных продуктов, чипсов, колы, соков, а также переедание, еда всухомятку и на бегу повреждают желудок. В действительности все это может вызвать диспепсию, то есть дискомфортные ощущения, а на слизистой оболочке желудка никак не отразится. Однако есть привычки, которые и правда вредят желудку. Например, злоупотребление переработанным мясом (сосисками, беконом, ветчиной, любым вяленым, ферментированным и копченым мясом) повышает риск развития рака. Дело в том, что эти продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации в клетках желудка. Поэтому их можно включать в рацион лишь иногда в небольшом количестве», — рассказала врач.

Чрезмерное употребление соли, то есть более 5 г в сутки (чайная ложка без горки) повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов, что повышает риск развития рака желудка, объяснила Комиссарова.

«Курение может привести сразу к двум заболеваниям: язвенной болезни и раку желудка. При выкуривании более 15 сигарет в день риск перфорации (прорыва) язвы возрастает в три раза. Чем больше стаж курения, тем выше риск развития язвенной болезни, причем мужчины подвержены вредному воздействию сигарет на желудок в большей степени», — отметила врач.

Алкоголь тоже повреждает слизистую оболочку желудка, в том числе за счет повышения секреции соляной кислоты.

«По данным крупных исследований, при употреблении более 420 граммов алкоголя в неделю риск развития язвы с кровотечением увеличивался в четыре раза», — предупредила Комиссарова.

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