Ученые назвали показатели, которые точно определяют смарт-часы

Носимые устройства довольно точно определяют пульс и уровень выносливости человека, но хуже справляются с оценкой качества сна или расхода калорий. Об этом авторы нового обзорного исследования рассказали в The Conversation.

Ученые проанализировали результаты экспериментов, в которых проверяли точность фитнес-браслетов и смарт-часов. Устройства оказались способны измерять частоту сердечных сокращений с точностью плюс-минус 3%. Показатели зависят от тона кожи человека, типа и интенсивности активности. Также девайсы точно определяли вариабельность сердечного ритма, а потому могут выявить многие случаи аритмии.

Кроме того, браслеты и часы могут точно оценить кардиореспираторную выносливость — способность кровеносной и дыхательной систем поставлять кислород в мышцы во время физической активности.

При ходьбе многие устройства занижали количество шагов примерно на 9%.

Точность была ниже при определении количества калорий, которое сжигали участники экспериментов во время тренировок. В зависимости от типа устройства и активности погрешность варьировалась от занижения на 21% до преувеличения на 15%.

Также устройства переоценивали общее время сна и его качество более чем на 10%. Погрешность варьировалась от 12% до 180% по сравнению с золотым стандартом оценки сна — полисомнографией.

Ученые рекомендовали изменить подход компаний к проверке точности устройств. Им нужно учитывать мнение экспертов и ученых, а формальным органам — улучшить способы сертификации носимых девайсов.

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