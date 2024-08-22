Эксперты рассказали, как избавиться от боли в колене без операции

Большинство людей с остеоартритом коленного сустава могут смягчить боль и улучшить подвижность без операции, а решение о ее необходимости не требует рентгеновских снимков. Об этом The Conversation рассказали эксперты.

Остеоартрит — наиболее распространенное заболевание суставов. Он поражает весь сустав, включая кости, хрящ, связки и мышцы. Большинство людей с остеоартритом испытывают постоянную боль и трудности с ходьбой и подъемом по лестнице. Заболевание не вызывается «износом» сустава. Более того, исследования показали, что степень износа на рентгеновском снимке не связана с выраженностью боли или степенью инвалидности. По этой же причине рентгеновские снимки не требуются для диагностики остеоартрита коленного сустава или принятия решений о способе лечения.

Нехирургические методы лечения хорошо работают для большинства людей с остеоартритом, независимо от их возраста или тяжести их симптомов. К ним относятся индивидуальные упражнения и общее повышение уровня физической активности, здоровое питание и некоторые обезболивающие лекарства. Также важно образование пациентов: врачи должны развеять заблуждения, рассказать о природе, диагностике и прогнозе заболевания.

Многие люди боятся повредить суставы физическими упражнениями, но на самом деле они смягчают боль. Также они вызывают меньше побочных эффектов по сравнению с лекарствами и могут предотвратить или отсрочить потребность в операции по замене суставов в будущем. Эксперты рекомендовали силовые тренировки, аэробные упражнения (ходьба или езда на велосипеде), йогу и тай-чи. Также было показано, что потеря 5–10% от веса может улучшить состояние пациента.

Если человеку с тяжелыми симптомами не помогло изменение образа жизни, врач может рекомендовать операцию по замене сустава. Другой вид операции — артроскопия колена, то есть удаление или восстановления поврежденных кусочков кости или хряща, которые, как считалось, вызывают боль. Однако высококачественные исследования показали, что артроскопия не эффективна, поэтому ее не рекомендуют при остеоартрите колена.

Ранее врач развеяла миф об изнашивании суставов из-за нагрузок.