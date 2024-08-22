Найден способ снизить риск диабета на 94%

Препараты Мунджаро и Зепбаунд снижают относительный риск перехода предиабета в диабет на 94%. Об этом сообщает HealthDay.

Тирзепатид — вещество, по свойствам аналогичное семаглутиду, препараты на основе которого (Оземпик и Вегови) совершили революцию в лечении диабета 2-го типа. Также они показали высокую эффективность в лечении ожирения. Оземпик, Вегови и препараты на основе тирзепатида (Мунджаро и Зепбаунд) работают, подавляя аппетит и продлевая чувство насыщения.

В новом исследовании приняли участие более тысячи человек с ожирением и предиабетом, который диагностировался при наличии болезней сердца, гипертонии, высокого уровня холестерина или синдрома апноэ во сне. Они получали различные дозировки тирзепатида или плацебо в течение трех лет. Также им помогли изменить пищевые привычки и повысить уровень активности.

В зависимости от дозировки участники потеряли от 15 до 23% изначального веса. Частично вес вернулся после отмены Тирзепатида, однако в целом риск перехода предиабета в диабет снизился на 88%.

Многие пациенты страдали от побочных эффектов от легкой до умеренной степени. Чаще всего сообщалось о расстройствах ЖКТ: диарее, тошноте, запоре и рвоте.

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