Врач назвал продукты, защищающие от стресса

Шоколад, мясо, бананы и каши помогают защититься от стресса и поддерживают хорошее настроение. Об этом aif.ru рассказал психотерапевт Олег Гладышев.

«По большому счету, любой продукт является антидепрессантом, так как воздействует на рецепторы во рту. А эти рецепторы вырабатывают эндорфины — гормоны, дающие чувство легкости и удовольствия», — отметил врач.

Быстроусвояемые углеводы, например, шоколад, помогают справиться со стрессом за несколько минут. Лучше выбирать горький шоколад с содержанием какао 70%. Однако существуют продукты, которые защищают от стресса в долгосрочной перспективе. Например, мясо: оно медленно переваривается и потому долго снабжает организм энергией. При этом в нем есть и белок, и витамины, и минералы.

Также от стресса защитят каши. Они содержат аминокислоту триптофан — предшественник серотонина, то есть гормона радости, улучшающего настроение. Также триптофан есть в бананах.

До этого врач рассказала, что люди с аллергией на мясо при его употреблении могут страдать от тошноты и расстройств ЖКТ. Также существуют другие редкие заболевания, при которых нужно отказаться от мяса.

Ранее ученые выяснили, что два ломтика ветчины в день могут повышать риск диабета.