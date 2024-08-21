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Ученые создали молекулу для защиты от болезни Альцгеймера и похудения

Eur. J. Pharmacol: модификация пептида CART защитила мышей от деменции и ожирения

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Depositphotos

Небольшая экспериментальная молекула помогла похудеть мышам со склонностью к ожирению и защитила их от образования токсичных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Pharmacology (Eur. J. Pharmacol).

Пептид CART был открыт в 1998 году датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Было показано, что вещество в большой концентрации содержится в гипоталамусе — одной из зон мозга. Однако ввести пептид животным, чтобы узнать его функции, было невозможно из-за барьера, который разделяет кровеносную систему мозга и остального тела. В новом исследовании ученые получили модификацию пептида, которая способна из крови проникать в мозг.

После многократного введения пептида мыши, страдавшие ожирением и преддиабетом, стали меньше есть и похудели. Также в их мозге начали формироваться новые нервные клетки и уменьшилось содержание агрегатов тау-белка. Их образование происходит при болезни Альцгеймера.

Ведущий автор исследования Ленка Малетинска предполагала, что анорексигенные (уменьшающие аппетит) пептиды также могут снижать риск деменции, так как они способствуют образованию новых нервных клеток. Результаты подтверждают эту идею. Теперь ученым нужно выяснить, какие молекулы взаимодействуют с CART, чтобы понять механизм его работы.

Ранее ученые нашли связь между болезнью Паркинсона и дневным сном.

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