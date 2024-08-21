Ученые нашли мужчину, способного «видеть цвета» оргазма

Иранские ученые из Себзеварского медицинского университета изучили феномен синестезии у пациента, который видит яркие всплески цвета при оргазме и белизну при болях в груди. Исследование опубликовано в научном издании Iranian Journal of Psychiatry (IJPS).

Синестезия — редкое неврологические явление, при котором стимуляция одного чувства непроизвольно активирует другое. Например, некоторые люди видят цвета, когда слышат музыку, или ощущают вкусы, читая слова. Сегодня считается, что около 4% населения Земли испытывают ту или иную форму синестезии.

Субъектом нового исследования стал 31-летний мужчина, указанный как Р. Он рассказал врачам, что во время полового акта испытал резкое изменение зрения в момент оргазма. Со слов пациента, в этот момент он увидел окружающие предметы очень резко и ярко, а все вокруг было окрашено оттенками розового. Окружение казалось залитым утренним светом даже в темной комнате.

После консультаций со специалистами Р. узнал о феномене синестезии. Он вспомнил, что в юности страдал приступов сильной боли в груди, вызванных пролапсом митрального клапана. Когда ему становилось хуже, вместе болевыми ощущениями приходило чувство белизны.

Команда провела с мужчиной ряд тестов для оценки его визуальной организации и образности. Диагностика не выявила никаких отклонений в зрительном восприятии. Ученые поставили пациенту диагноз синестезии, признав, что его случай включает две особенно редкие формы.

Существует более 150 зарегистрированных типов синестезии, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. Распространенные формы включают видение цветов при восприятии звуков или ассоциацию определенных вкусов с определенными словами. Однако такие переживания, как цветная боль и оргазм в цвете, являются одними из самых редких, о них сообщалось лишь в небольшой части случаев.

Ученые также выяснили, повлияли ли переживания Р. на его сексуальное удовлетворение. Предыдущие исследования предполагали, что синестезия во время сексуальной активности может влиять на общий сексуальный опыт, потенциально усиливая некоторые аспекты и ослабляя другие.

Например, исследование, цитируемое в отчете о случае, показало, что женщины с синестезией могут испытывать повышенное сексуальное желание, но также и снижение вовлеченности в половой акт со своим партнером из-за большей погруженности в синестетический опыт.

Однако в случае Р. его сексуальная жизнь не была затронута цветными оргазмами, и он не сообщал о каких-либо дисфункциях или неудовлетворенности.

Ранее к ученым обратился музыкант, который начал «видеть» музыку после черепно-мозговой травмы.