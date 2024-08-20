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Создан метод, который может заменить колоноскопию

В Первом МГМУ нашли способ оценивать состояние кишечника без колоноскопии

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Ученые Первого МГМУ разработали метод РиГинаМ (метод рибосомальной гибридизации на месте или сокращенно РиГинаМ), который позволяет оценить состав микрофлоры кала и по результатам оценки диагностировать воспалительные заболевания кишечника, а именно язвенный колит и болезнь Крона. В будущем это тестирование может заменить колоноскопию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Микрофлора или микробиота – это совокупность микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте человека и способствуют перевариванию клетчатки, синтезируют витамины, образовывают жирные кислоты и выполняют многие другие функции. Дисбактериоз, то есть нарушение соотношения между представителями микрофлоры, может привести к развитию многих заболеваний — кишечных, онкологических, аутоиммунных и нейропсихических. Поэтому так важно отслеживать состояние микрофлоры.

Новый метод позволяет определить состав микробиоты, проследить, где какая бактерия находится, с кем кооперирует и чем занимается, не изолируя ее от ее естественного окружения. Также он позволяет в реальном времени оценивать уровень воспаления и эффективность применяемых препаратов, своевременно корректируя лечение.

«Происходит это следующим образом. Из кала изымается цилиндр. Цилиндр кала фиксируется в парафине. Приготовляются срезы и гибридизируются с набором наиболее важных для работы и здоровья кишечника микробных групп. На срезах цилиндров из кала видна поверхностная слизь и распределение бактерий. Это позволяет напрямую определить состояние защитного слизистого барьера, а также уровня ферментации в кишечном биореакторе, ежедневно наблюдая за развитием заболевания и выявляя нарушения работы», – рассказал «Газете.Ru» глава лаборатории, профессор кафедры общей гигиены Сеченовского университета и сотрудник клиники «Шарите» Александр Свидзинский.

Обычно за развитием язвенного колита и болезнью Крона следят, делая колоноскопию раз в год или два, но этого недостаточно, чтобы качественно прогнозировать развитие заболевания и оценить эффективность лечения. В будущем с помощью РиГинаМ можно будет диагностировать и следить за лечением заболевания неинвазивными методами.

Сейчас эту методику используют в лаборатории в экспериментальном режиме. В планах – предложить применять ее в российских медицинских организациях.

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