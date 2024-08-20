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В МГПУ разрешили использовать ИИ в выпускных работах и установили правила

МГПУ разработал регламент по использованию ИИ при написании дипломной работы

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Ingram Images/Global Look Press

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разработал регламент по использованию искусственного интеллекта в выпускных квалификационных работах (ВКР) студентов, обучающихся по направлениям «Лингвистика» и «Педагогическое образование». Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГПУ.

По данным исследования, проведенного МГПУ, более 70% студентов уже используют различные ИИ-инструменты при подготовке академических работ. В этих условиях университет взял на себя инициативу по созданию этических и методологических рамок для интеграции этих технологий в академическую среду.

Документ охватывает широкий спектр вопросов, связанных с применением ИИ в научно-исследовательской работе студентов. В нем подробно описываются допустимые способы использования ИИ на различных этапах подготовки ВКР, включая составление плана работы, поиск и анализ научной литературы, обработку эмпирических данных, редактирование текста и оформление библиографии.

Авторы документа подчеркивают необходимость критического подхода к информации, генерируемой искусственным интеллектом, и обязательной проверки ее достоверности. Регламент также устанавливает требования по обязательному указанию факта использования ИИ в тексте работы и правильному оформлению ссылок на применяемые ИИ-инструменты.

В регламенте представлен перечень из 10 рекомендованных ИИ, включая такие популярные инструменты, как GigaChat, YandexGPT и DeepL. При этом документ предусматривает возможность дополнения этого списка, что позволит адаптироваться к быстро развивающимся технологиям в этой области.

«Регламент определяет перечень рекомендуемых ИИ, содержание и формат работы с ними, а также порядок оформления ссылок на ИИ, используемые при подготовке ВКР. Положения, содержащиеся в регламенте, задают ориентиры научно-исследовательской работы студентов с учетом функциональных возможностей больших языковых моделей и способствуют внедрению единых стандартов исследовательской работы», – рассказала «Газете.Ru» заместитель директора Института иностранных языков МГПУ и одна из разработчиков регламента Ирина Тивьяева.

Регламент уже получил одобрение на заседании ученого совета института и планируется к апробации в 2024-2025 учебном году. В пилотном проекте примут участие более 500 студентов бакалавриата и магистратуры.

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