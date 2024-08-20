Генетик рассказал, в каком случае установить пол спортсмена по тесту не получится

Точно определить пол боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, победивших на Олимпиаде, невозможно, если они относятся к организмам, называющимся мозаиками. Мозаицизм – это состояние, когда в человеческом организме в организме присутствуют клетки с обоими наборами половых хромосом (XX и XY), об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский.

Ранее боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин завоевали золото в своих весовых категориях на Олимпийских играх. Однако на чемпионате мира в прошлом году Международная ассоциация бокса IBA дисквалифицировала их из-за «проваленных» гендерных тестов. Спортсменки прошли гендерное тестирование после жалоб от нескольких тренеров, но в итоге МОК без каких-либо вопросов допустил спортсменок к участию в Олимпиаде.

В норме люди несут только одну пару генов, определяющую их пол. Так, эмбрионы с двумя ХХ хромосомами развиваются по женскому типу, а с XY – по мужскому. Однако иногда, а именно при мозаицизме, человек имеет оба набора.

«Это внешне может проявляться по-разному, в зависимости от соотношения и распределения этих клеток в различных тканях и органах, и может приводить к смешанным признакам половой дифференциации, степень выраженности которых будет зависеть от того, насколько широко распределены клетки с разными наборами хромосом. Таким образом, внешний вид человека с мозаицизмом может сильно варьировать от одного случая к другому, от незначительных отклонений до явно выраженных интерсекс-состояний. Несомненно, что одно из этих состояний как раз-таки может давать «мужские» преимущества в женском виде спорта», – рассказал Крутовский.

Подробнее о том, как боксерши попали на Олимпиаду в Париже и стоит ли исключать спортсменок с Y-хромосомой из соревнований, – в материале «Газеты.Ru».

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