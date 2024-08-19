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Землетрясение на Камчатке оказалось не связано с японским

Сейсмолог Чебров: землетрясение на Камчатке не было вызвано японским

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Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано у берегов Камчатки. Как рассказал «Газете.Ru» директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров, это землетрясение не было спровоцировано японским, которое произошло 8 августа.

«Текущие толчки на Камчатке не связаны с недавним землетрясением в Японии. Дело в том, что Камчатка – сейсмически активный регион, и такие землетрясения для него норма. Все жители этой части России должны быть готовы к ним. Текущие толчки силой 7 баллов – это абсолютно обычное землетрясение, которое происходит раз в 6–8 лет. С точки зрения человека это событие может быть редким, но с геологической точки зрения они идут как пулеметная очередь», – рассказал специалист.

Ранее в заключении общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщалось, что в ближайшие сутки на Камчатке сохраняется высокая вероятность землетрясения интенсивностью от 6 до 9 баллов.

Однако, по словам Чеброва, текущее землетрясение не повышает риски возникновения 9-балльного. Наиболее вероятным он считает другой сценарий развития событий.

«Сейчас развивается афтершоковый процесс, и следующие землетрясения в ближайшее время будут слабее, чем основной толчок. Повторные толчки после землетрясения в Петропавловске-Камчатском будут продолжаться долго, и в ближайшие несколько дней в регионе ожидаются удары магнитудой до 5. Но стоит отметить, что Камчатка – высокоактивный регион, и 9-балльное землетрясение в Петропавловске-Камчатском все равно может быть, но они проходят раз в 500 лет, и землетрясение магнитудой 7 никак не влияет на вероятность его возникновения», – отметил ученый.

Ранее сейсмолог Татевосян рассказал, что землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью.

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