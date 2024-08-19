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Врач рассказал, как плохое качество сна связано с отслойкой сетчатки глаза

Офтальмолог Бедрединова: апноэ во сне может сопровождаться отслоением сетчатки

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Люди, страдающие от сильного стресса, апноэ во сне и тревожности имеют повышенные риски отслоения сетчатки, рассказала «Газете.Ru» врач высшей категории и офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Альфия Бедрединова.

Центральная серозная хориоретинопатия – это заболевание, которое проявляется острой серозной отслойкой сетчатки в зоне макулы. Это место отвечает за остроту зрения и цветовосприятие.

«Заболевание сопровождается резким затуманиванием зрения и снижением его остроты на 30-80% от исходного. Кроме того, появляется пятно перед глазом, изображение искажается, а цветовосприятие нарушается. Заболевание возникает из-за сосудистого стресса: происходит локальное поражение сосудистой оболочки глаза. Из-за этого нарушается проницаемость и под оболочкой сетчатки скапливается серозная жидкость», – отметила врач.

На данный момент причина развития центральной серозной хориоретинопатии в доказательной медицине достоверно не выявлена. Но в ходе научных исследований были изучены факторы риска.

«Среди них, например, повышение уровня гормонов-кортикостероидов в крови. Это происходит на фоне приема стероидных гормонов, при психологическом стрессе и во время беременности. В группе риска пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна: у них повышен уровень катехоламинов и кортизола в крови. Кроме того, немаловажную роль играют психосоматические факторы. Центральная серозная хориоретинопатия чаще развивается у людей с повышенной работоспособностью, в состоянии эмоционального стресса и с высоким уровнем тревожности», – рассказала врач.

К провоцирующим факторам также относятся хронические заболевания – ревматизм и туберкулез, аллергия, интоксикации и вирусные инфекции. Кроме того, по словам Бедрединовой, в группе пациентов с центральной серозной хориоретинопатией плохое качество сна встречается в 2 – 2,5 раза чаще.

Процесс лечения центральной серозной хориоретинопатии включает консервативное медикаментозное и лазерное лечение.

Ранее врач назвал семь признаков хронического стресса.

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