Врач рассказал, как избежать инфаркта людям младше 40 лет

Распространенность инфаркта миокарда растет у людей младше 40 лет. Защитить от этого может здоровый образ жизни, рассказал радио Sputnik кардиолог Александр Розанов.

«Сбалансированное питание, физическая активность, контроль веса, контроль за артериальным давлением и липидным профилем, качественный сон, отказ от курения, способность справляться со стрессом, контроль уровня сахара и разумное употребление жидкости. Как только эти аспекты начинают слабеть, риск хронических заболеваний, включая инфаркт миокарда, существенно возрастает», – предупредил врач.

Однако если в предыдущих поколениях были ранние инфаркты, можно предположить наследственную патологию. О своих подозрениях нужно рассказать врачу, чтобы он оценил сердечно-сосудистый риск.

До этого ученые доказали, что здоровый образ жизни в молодости снижает риск развития атеросклероза и способствует здоровью сосудов.

Возникновение одышки, отеков на ногах, боли в груди или головокружения может указывать на наличие заболевания срдца и треубет обращения к врачу, рассказал кардиолог Покатилов.

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