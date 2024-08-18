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Врач назвал напиток, полезный для мочевого пузыря

Врач Водовозов: клюквенный сок снижает риск инфекции мочевого пузыря

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Клюквенный сок может быть полезен при инфекциях мочевыводящих путей, в том числе при воспалении мочевого пузыря — цистите. Об этом со ссылкой на Telegram-канал врача-терапевта и токсиколога Алексея Водовозова сообщает «Медздрав.Инфо».

Ученые из Австралии и Финляндии проанализировали данные трех тысяч женщин, участвовавших в 20 исследованиях. В 18 из них было показано, что употребление клюквенного сока может снизить риск рецидивов цистита. Напиток снизил частоту инфекций мочевыводящих путей на 54% по сравнению с отсутствием лечения и на 27% по сравнению с приемом плацебо. Наличие плацебо-группы, которая принимала похожий на клюквенный сок без активных веществ, позволяет исключить эффект плацебо. Авторы работы подчеркнули, что не знают механизма обнаруженной ими связи и призвали к дополнительным исследованиям.

До этого Уролог Опольский рассказал «Газете.Ru», что снизить риск цистита помогают правильная гигиена, регулярное мочеиспускание, а главное — употребление достаточного количества воды.

Ранее врач назвал продукты, которые приводят к утренним отекам.

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