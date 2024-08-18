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В Монголии нашли уникальную гробницу аристократки в желтом шелковом плаще

Arkeonews: домонгольское захоронение женщины в шелковом плаще нашли в аймаке Дорнод

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Amartuvshin Chunag et al.

В Монголии нашли гробницу аристократки в желтом шелковом плаще домонгольского периода. Об этом сообщает Arkeonews.

Киданьская империя Ляо правила большей частью территории современной Монголии между X и XII веками нашей эры. Она распалась примерно за сто лет до начала завоеваний Чингисхана. Во время раскопок в монгольской провинции (аймаке) Дорнод нашли гробницу во внешней стене крепости киданьского периода.

Крепость расположена недалеко от северо-восточной границы Монголии, стратегически важного района. Когда-то он был оплотом империи киданей и потому здесь соорудили обширную сеть стен и укреплений.

Скелет взрослой женщины, в возрасте от 40 до 60 лет, одетой в желтый шелковый плащ, был найден внутри деревянного гроба. Она принадлежала к элите, о чем свидетельствуют золотые серьги, серебряная чаша, бронзовый сосуд, золотой браслет, коралловые и стеклянные бусины, найденные в гробнице. Шелк, вероятно, был изготовлен в Южном Китае.

Небольшая бронзовая чаша с геометрическими фигурами и тонко выгравированными линиями значительно отличается от других средневековых артефактов Монголии. Она может быть единственным в своем роде предметом или иметь некоторую связь с неизвестной ремесленной традицией. Сочетание погребальных предметов указывает на культурное влияние соседних цивилизаций на Монголию, которая при этом сохраняла кочевые традиции.

Гробница, по-видимому, была построена после того, как форт был заброшен, между 1158 и 1214 годами. Тот факт, что аристократка была похоронена на заброшенном пограничном участке, подразумевает, что древние киданьские укрепления были не просто военными опорными пунктами, но и местами с культурным и символическим значением, которое сохранялось еще долгое время после падения империи.

Находка проливает свет на социальную структуру, торговые сети и погребальные обычаи той эпохи. Оно также может полностью изменить понимание политических и культурных изменений, произошедших в монгольской степи в XII-XIII веках.

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