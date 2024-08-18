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Названо минимальное время и количество тренировок для улучшения метаболизма

Врач Смола: для уменьшения веса необходимо 4 тренировки по полчаса в неделю

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Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избавиться от лишнего вeса и набрать мышечную массу, необходимо не менее 30-35 минут тренировок по 3-4 раза в неделю, рассказал врач-травматолог-ортопед медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Максим Смола.

«Это оптимальное количество времени, которое нужно посвящать тренировкам. При менее интенсивных тренировках результата либо не будет, либо его придется ждать достаточно долго. Однако точные длительность и интенсивность тренировочного процесса определяются индивидуально. Поэтому, впервые начиная заниматься фитнесом, желательно сделать клинический и биохимический анализ крови для оценки состояния здоровья организма и выявления возможных факторов риска. Перед приемом врача проводятся антропометрические измерения (вес, рост, индекс массы тела), электрокардиограмма, анализы крови и мочи», – рассказал врач.

Нарушение тренировочного процесса и несоблюдение рекомендаций врача мешают достичь желаемого результата.

«К наиболее распространенным проявлениям дисбаланса относится боль во время тренировок. Мышцам свойственно болеть на следующий день, это следствие накопления молочной кислоты. Но болевые ощущения, которые возникают только во время выполнения упражнения, говорят о том, что пользы от этого не будет. Также на ошибки указывают дискомфорт в области сердца, нарушение зрения из-за поднятия внутриглазного давления, проблемы со сном. Трудности при засыпании, бессонница или частые ночные пробуждения могут говорить о чрезмерных физических нагрузках», – заключил врач.

Ранее врач перечислил причины выпадения зубов у молодежи.

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