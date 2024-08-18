Врач назвал лучшее средство профилактики цистита

Для профилактики обострения цистита важно пить больше чистой воды и чаще ходить в туалет, чтобы предотвратить попадание бактерий из кишечника в мочевой пузырь. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-хирург Клиники Фомина в Сочи, кандидат медицинских наук Артем Опольский.

«Цистит — это инфекционно-воспалительный процесс, поражающий стенку мочевого пузыря. Он проявляется частым болезненным мочеиспусканием малыми порциями и болью над лобком. Позывы к мочеиспусканию императивные, то есть неотложные, возможна примесь крови в моче. При этом у больных нет повышения температуры, болей в области поясницы, зуда или обильных вагинальных выделений», — рассказал Опольский.

У 75–90% пациентов с циститом в мочевом пузыре обнаруживается кишечная палочка (Escherichia coli). Она может попасть туда с током крови или лимфы. Но у женщин из-за близости уретры к анальному отверстию бактерии чаще попадают в мочевой пузырь из кишечника.

«Для профилактики обострения хронического цистита важно пить больше жидкости, особенно чистой воды. Это, а также регулярное мочеиспускание, поможет предотвратить попадание бактерий из анальной области в влагалище и уретру. Кожу вокруг влагалища и ануса нужно омывать ежедневно. Но важно избегать раздражающих мыл и энергичных усилий, чтобы не возникло раздражение. По этой же причине нельзя использовать дезодоранты и аэрозоли в области половых органов. При склонности к рецидивам цистита лучше принимать душ, так как стоячая вода в ванне может способствовать проникновению инфекции в уретру», — объяснил уролог.

При своевременном и адекватном лечении цистит редко приводит к осложнениям. Однако запоздалое или неправильное лечение может вызвать более серьезные заболевания, включая пиелонефрит — инфекционное воспаление почек. При этом возможно необратимое повреждение почечной ткани.

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