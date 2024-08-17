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Ученые научили роботов учитывать человеческую небрежность

IEEE: поправка на людскую беспечность сделала действия роботов безопаснее на 80%

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Американские ученые-робототехники из Университета штата Вашингтон разработали алгоритм для роботов, учитывающий такой параметр, как человеческая небрежность. Новшество сделало работу автономных машин значительно безопаснее и эффективнее. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Systems.

«Ежедневно происходит большое количество несчастных случаев из-за небрежности — большинство из них, к сожалению, из-за человеческих ошибок. Роботы действуют по плану и следуют правилам, про которые люди часто забывают. Это самая трудная проблема», — отметил ведущий автор проекта Мехди Хоссейнзаде.

Исследователи количественно оценили человеческую беспечность, узнав, как часто в среднем люди игнорируют предупреждения об опасности.

Как только робот распознает небрежное поведение, он программируется на изменение своего взаимодействия с человеком, чтобы снизить вероятность того, что человек может совершить ошибку на рабочем месте или нанести себе вред.

Например, машина может изменить способ выполнения своих задач, чтобы не мешать человеку. Робот постоянно обновляет оценку уровня небрежности своих коллег из плоти и крови.

Исследователи проверили свой план с помощью компьютерной симуляции упаковочной линии, состоящей из четырех человек и робота. Они также протестировали симуляцию совместной сборочной линии, где два человека работали бы вместе с роботом.

Симуляция показала, что алгоритм учет небрежности повысил безопасность операций на 80%, а эффективность работы — на 38%.

Специалисты намерены в дальнейшем оптимизировать программу, внеся в нее такие параметры, как рациональность и осведомленность об угрозах.

Ранее ученые объяснили, почему человек способен влюбиться в искусственный интеллект.

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