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Названа ошибка родителей, повышающая риск тревожности у ребенка

JAMA: отвлечение на смартфон при общении с ребенком вредит его психике

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Родительское злоупотребление смартфонами повышает риск тревожности и расстройств внимания у детей, особенно при отвлечении родителей на гаджеты во время общения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели опрос более тысячи детей из Канады в возрасте от девяти до 11 лет. Их спросили, хотели бы они, чтобы родители тратили меньше времени на смартфоны и другие устройства. Также дети рассказали, расстраиваются ли они из-за того, что родители при них используют телефоны.

У детей, которые сообщили, что их родители слишком много времени тратят на смартфоны, был выше риск тревожности, проблем с вниманием и гиперактивности. Результаты не зависели от пола ребенка.

«Когда эмоциональные и физические потребности детей постоянно игнорируются или на них неадекватно реагируют, у них возникает риск развития проблем с психическим здоровьем», — объяснили ученые.

Однако связь может быть обратной: возможно, более тревожные дети подталкивают уставших родителей к большему использованию смартфонов.

Другое недавнее исследование показало, что родители младенцев проводят в среднем более пяти часов в день за своими смартфонами. 68% родителей признались, что часто отвлекаются на свои смартфоны во время общения с ребенком.

Ранее врач назвала признаки ухудшения зрения у детей.

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