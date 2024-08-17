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Американские колонисты XVII века ели собак из-за нехватки продовольствия

AmAntq: стала известна одна из причин исчезновения пород собак Северной Америки

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Global Look Press

Американские ученые из Университета Иллинойса и Университета Айовы проанализировали ДНК коренных пород собак Северной Америки, которые были постепенно заменены европейскими породами после прибытия переселенцев из Старого Света. Изучение останков показало, что некоторые колонисты употребляли этих животных в пищу из-за нехватки провианта. Исследование опубликовано в научном журнале American Antiquity (AmAntq).

Известно, что и европейцы, и коренные американцы ценили своих собак как животных-компаньонов. При этом отношение к своим и чужим питомцам отражало напряженность между колонистами и местными народами. Однако было неясно, в результате чего именно североамериканские породы собак со временем полностью исчезли.

Исследователи сосредоточились на колонии Джеймстаун в Вирджинии из-за количества останков собачьих, доступных на этом месте, и свидетельств влияния коренных народов. Они идентифицировали и проанализировали 181 кость собачьих, которые представляли по меньшей мере 16 отдельных животных.

Из них команда выбрала 22 фрагмента, которые охватывали несколько временных точек раннего поселения в Джеймстауне, между 1607 и 1619 годами.

Основываясь только на оценках размеров тела, исследователи обнаружила, что большинство собак из Джеймстауна весили от 10 до 18 килограммов, что сопоставимо с современными биглями или шнауцерами. Кроме того, на многих костях собак были обнаружены следы человеческих повреждений, включая ожоги и порезы.

«Следы порезов и другие следы разделки, которые мы на них обнаружили, показывают, что некоторые из этих собак были съедены. Это означает, что когда пришли колонисты, у них не было достаточно еды, и им пришлось полагаться на местных собак», — отметили специалисты.

Команда пришла к выводу, что европейцы, по всей видимости, не занимались целенаправленным истреблением коренных пород собак. Кроме того, колонисты и местные народы могли обмениваться животными в ходе торговли, что приводило к скрещиванию и смешиванию ДНК.

Ранее ученые выяснили, что любовь к домашним животным свидетельствует о высокой сознательности человека.

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