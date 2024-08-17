Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Климатолог оценил новый температурный рекорд в Антарктиде

Климатолог Кокорин назвал рекорд температуры в Антарктиде индикатором изменений

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Новый температурный рекорд в Антарктиде является индикатором глобальных изменений. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

На станции «Восток» в Центральной Антарктиде 6 августа температура поднялась до -34,2°C, что стало рекордным значением для зимнего периода.

Климатолог назвал эту новость совершенно ожидаемой. По его словам, рекорды будут биться и дальше, при этом неважно, будет ли средняя температура в Антарктиде -34°C или -35°C, так как это показатель того, насколько увеличивается рост частоты и силы опасных патологических явлений и, прежде всего, волны тепла.

Кокорин подчеркнул, что для Антарктиды даже -34°C является волной тепла. Он добавил, что волны тепла становятся длиннее и происходят «гораздо чаще».

13 августа сообщалось, что шотландские ученые из Эдинбургского университета создали первую в мире карту растительности Антарктиды.

Ранее исследователи выяснили, что природные механизмы могут сдержать таяние Антарктиды и предотвратить повышение уровня моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами