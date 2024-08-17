Климатолог оценил новый температурный рекорд в Антарктиде

Новый температурный рекорд в Антарктиде является индикатором глобальных изменений. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

На станции «Восток» в Центральной Антарктиде 6 августа температура поднялась до -34,2°C, что стало рекордным значением для зимнего периода.

Климатолог назвал эту новость совершенно ожидаемой. По его словам, рекорды будут биться и дальше, при этом неважно, будет ли средняя температура в Антарктиде -34°C или -35°C, так как это показатель того, насколько увеличивается рост частоты и силы опасных патологических явлений и, прежде всего, волны тепла.

Кокорин подчеркнул, что для Антарктиды даже -34°C является волной тепла. Он добавил, что волны тепла становятся длиннее и происходят «гораздо чаще».

13 августа сообщалось, что шотландские ученые из Эдинбургского университета создали первую в мире карту растительности Антарктиды.

Ранее исследователи выяснили, что природные механизмы могут сдержать таяние Антарктиды и предотвратить повышение уровня моря.