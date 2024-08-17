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Врач рассказала, сколько калорий нужно съедать на завтрак

Диетолог Фадеева: на завтрак нужно съедать четверть суточной нормы калорий

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Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности рациона. Если утром нет аппетита, проблема может быть в позднем или плотном ужине. Об этом сообщает KP.RU.

«Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности питания для каждой возрастной категории. Особенно это важно для детей, чтобы они начинали день с запасом энергии», — рассказала эксперт Роскачества, диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева.

Отсутствие аппетита утром может быть связано со слишком поздним или плотным ужином. Людям, которые встают около семи утра, диетолог Зухра Павлова рекомендовала ужинать до восьми вечера.

Не все согласны с утверждениями о важности завтрака, подчеркивает KP.RU, ссылаясь на профессора из США Аарона Кэррола.

«Доказательства важности завтрака довольно беспорядочны. Если вы голодны, съешьте завтрак. Но не расстраивайтесь, если предпочтете пропустить его, и не слушайте тех, кто читает вам нотации. Завтрак не обладает мистической силой», — заявил Кэррол.

Ранее россиян предупредили о вреде советских лечебных диет.

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