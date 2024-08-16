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Ученые перечислили источники «скрытого» сахара в рационе

Nutrients: энергетики, алкоголь и хлеб богаты скрытым сахаром

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Ученые из Джорджтаунского университета и Университета штата Огайо (оба США) установили, что энергетические напитки, алкоголь, хлеб, соки и хлопья могут оказаться источниками «скрытого» сахара. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые отметили, что избыток сахара в рационе повышает риск развития различных патологий, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. По этой причине специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют ограничить потребление свободных сахаров. От общего суточного количества калорий на добавленный сахар должно приходиться менее 10%.

По мнению исследователей из США, следовать такой рекомендации может быть довольно трудно. Дело в том, что высокое содержание сахара в некоторых продуктах неочевидно. Чтобы выяснить, какая пища может потенциально быть вредной для здоровья в избыточных количествах, ученые провели исследование с участием 35 тысяч взрослых человек. Они попросили участников рассказать о своей диете и составили список популярных продуктов, богатых «скрытым» сахаром.

Было установлено, что лидерами по содержанию неочевидного добавленного сахара выступают безалкогольные напитки, такие как энергетики и соки. Ученые отметили, что в составе алкоголя, в частности, ликеров и коктейлей, также много сахара. Это пищевой компонент содержится в хлебе и выпечке, хлопьях, молочных десертах, сливках и некоторых соусах.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы смогут мотивировать людей к более тщательному и здоровому выбору продуктов питания. Чтобы точно знать, сколько сахара содержит тот или иной продукт, ученые порекомендовали внимательно читать этикетки.

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