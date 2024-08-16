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Ученые выявили новое полезное свойство кофе

Frontiers: кофе положительно влияет на массу скелетных мышц

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«Газета.Ru»

Ученые из Медицинского университета Гуанси (Китай) обнаружили связь между потреблением кофе и увеличением массы скелетных мышц у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

В исследовании приняли участие 8333 взрослых человека в возрасте 20 лет и старше. На первом этапе ученые собрали информацию об уровне потребления кофе с помощью специальных опросников. В среднем участники потребляли 162,10 мг кофеина и 284,15 г кофе каждый день. Среднее потребление кофе с кофеином составило 267,26 г/день, а кофе без кофеина — 16,88 г/день.

После этого ученые оценили массу скелетных мышц каждого участника с помощью рентгеновской денситометрии. Этот метод рентгенологического исследования также используется для диагностики остеопороза и определения плотности костей. Результаты показали, что у участников с самым высоким уровнем потребления кофе аппендикулярная скелетная мышечная масса, скорректированная с учетом индекса массы тела (ASMBMI), была увеличена на 13%.

Ученые отметили, что кофе без кофеина не оказывал значительного влияния на скелетные мышцы. Также было обнаружено, что положительный эффект напитка не проявлялся у лиц, индекс массы тела которых превышал 30 килограммов на квадратный метр.

Авторы исследования заключили, что потребление кофе обладает значительным потенциалом как диетическая стратегия сохранения массы скелетных мышц и снижения риска саркопении (старческой слабости) у взрослых.

Ранее стало известно, какое количество кофе вредит здоровью мозга.

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