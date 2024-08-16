В «Роскосмосе» заявил о постоянном диалоге с NASA

«Роскосмос» находится в постоянном диалоге с коллегами из NASA, в том числе по инциденту с кораблем Boeing Starliner, который застрял на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Сегодня у американских коллег проблемы со «Старлайнером», они не знают, как спустить экипаж. Мы в постоянном диалоге с ними», — заявил глава «Роскосмоса».

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

NASA сообщило, что скоро объявит дату возвращения на Землю двух астронавтов.

Ранее ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС.