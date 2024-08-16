проект

>

Врач рассказал о признаках болезней, которые приводят к инфаркту

Кардиолог Покатилов: инфаркт и инсульт никогда не возникают без причины

close
100%
Freepik

Хотя инфаркт и инсульт всегда происходят внезапно, они никогда не возникают без причины. Часто ею оказывается бессимптомное заболевание. Об этом aif.ru рассказал руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Покатилов.

Бессимптомные заболевания сердца могут проявляться, просто их признаки малозаметны. Главный симптом — боль в груди, которая может отдавать в руку, шею, челюсть. Одышка и учащенное сердцебиение, отеки на ногах и головокружение требуют немедленного обращения к врачу.

«В идеале же обратиться еще до появления симптомов. Регулярные визиты к кардиологу необходимы мужчинам — с 45 лет для мужчин и женщинам после наступления менопаузы», — подчеркнул врач.

Обследования позволяют выявить заболевания на ранней стадии. ЭКГ может выявить аритмии, УЗИ сердца — оценить работу сердечной мышцы, УЗИ брахиоцефальных артерий — проходимость артерий, отвечающих за кровоснабжение головного мозга и тканей головы. Анализы крови помогут оценить сердечно-сосудистый риск. Некоторым пациентам нужно суточное наблюдение.

«Холтеровское мониторирование (регистрация ЭКГ в течение суток) — способ выявления нарушений сердечного ритма, которые «не поймала» обычная электрокардиография. При помощи суточного мониторирования артериального давления можно выявить скрытую гипертонию», — рассказал Покатилов.

Ранее врач рассказала, что добавки с омега-3 опасны для жизни при болезнях сердца и крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами