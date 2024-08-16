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У большинства людей есть скрытый музыкальный слух, выяснили ученые

APP: около 45% людей способны напеть популярные песни, попав во все ноты

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Depositphotos

Американские психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выяснили, что значительная часть населения Земли обладает точным музыкальным слухом, даже не подозревая об этом. Исследование опубликовано в научном журнале Attention, Perception, & Psychophysics (APP).

Ученые сосредоточились на так называемых «ушных червях» — популярных песнях, которые застревают в сознании и автоматически проигрываются в голове. В рамках эксперимента специалисты попросили добровольцев напеть любую навязчивую композицию, записав исполнение на свой смартфон.

Когда исследователи проанализировали полученные записи, они обнаружили, что 44,7% исполнителей идеально попали во все полутона, а 68,9% ошиблись в пределах одного полутона от оригинала.

«Как оказалось, многие люди с очень хорошей памятью на высоту звука не всегда могут оценить точность своих суждений, и это может быть связано с тем, что у них нет способности маркировать ноты, которая приходит с настоящим абсолютным слухом», — отметили авторы эксперимента.

Ученые уточнили, что настоящий абсолютный слух — это способность точно воспроизводить или определять заданную ноту с первой попытки и без опорного тона. Такой талант есть менее чем у одного из 10 тыс. человек.

Выводы команды о том, что «ушные черви» на самом деле очень четко следуют тональности оригинальной песни, позволяют предположить, что в музыкальных воспоминаниях и способах их кодирования и сохранения в нашем мозге может быть что-то уникальное.

Исследователи добавили, что их открытие должно воодушевить людей, которые хотели бы заниматься музыкой, но считают, что у них нет к этому природных способностей.

Ранее ученые выяснили, каким образом классическая музыка смягчает депрессию.

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