Ученые нашли способ остановить «банановый апокалипсис»

Международная группа ученых из США, Китая и ЮАР обнаружила потенциальный способ обратить вспять эпидемию фузариозного увядания бананов (ФУБ), уничтожающую коммерческие урожаи плодов по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicroBio).

ФУБ вызывается грибковым патогеном под названием Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) тропическая раса 4 (TR4). Сегодня болезнь распространяется бесконтрольно.

В настоящее время самым популярным сортом бананов во всем мире считается Кавендиш. Его вывели как устойчивый к заболеваниям вариант после вымирания сорта Гро-Мишель. Около 40 лет банан Кавендиш процветал по всему миру на плантациях, однако в 1990-х годах растение поразила вспышка увядания.

В новом исследовании команда сравнила 36 различных штаммов Foc и выяснила, что патоген TR4 не произошел от заболевания, уничтожившего сорт Гро-Мишель. Геном TR4 содержит некоторые вспомогательные гены, связанные с выработкой оксида азота, который, по-видимому, служит ключевым фактором вирулентности TR4.

Хотя команда пока не знает точно, каким образом эти действия способствуют заражению бананов сорта Кавендиш болезнями, им удалось определить, что вирулентность Foc TR4 значительно снизилась, когда были устранены два гена, контролирующие выработку оксида азота.

Исследователи отметили, что для лучшей защиты бананов мировому сельскому хозяйству стоит отходить от практики выращивания монокультур и производить больше разных разновидностей этих плодов.

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