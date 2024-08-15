Ученые предупредили о последствиях глобального нашествия древнейших организмов на Земле

Международная группа ученых из Австралии, Австрии и Испании пришла к выводу, что повышение глобальных температур может обеспечить процветание прокариотов — древнейших из существующих организмов на Земле. Это значительно увеличит парниковые выбросы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Прокариоты — крошечные существа, составляющие 30% жизни в мировом океане. К ним относятся эубактерии и археобактерии. Первые из них возникли в ходе эволюции около 3,5 млрд лет назад.

Морские прокариоты растут чрезвычайно быстро, выделяя много углерода. Ежегодно эти организмы производят около 200 млрд тонн углерода в год — вдвое больше всего человечества. Эти колоссальные выбросы уравновешиваются фитопланктоном — другим типом микроскопических организмов, превращающих углекислый газ и солнечный свет в энергию с помощью фотосинтеза.

В новом исследовании команда создала компьютерные модели на основе данных многолетних наблюдений по всему океану. Как показали расчеты, прокариоты оказались крайне устойчивыми к глобальному потеплению.

При каждом градусе потепления океана их биомасса будет сокращаться примерно на 1,5%. Это меньше половины прогнозируемого снижения популяций более крупного планктона, рыб и млекопитающих (3-5% соответственно).

Это значит, что будущие морские экосистемы будут иметь более низкую общую биомассу по сравнению с прокариотами. Это может перенаправить большую долю доступных питательных веществ и энергии в пользу прокариот, вызывав дефицит пищи среди рыб и других животных.

Более того, согласно моделированию, на каждый градус потепления прокариоты в верхних 200 метрах мирового океана ежегодно будут производить дополнительно 800 млн тонн углерода. Это эквивалентно нынешним выбросам всего Евросоюза за год.

Ученые подчеркнули, что сокращение популяций рыб представляет собой серьезную проблемы для мирового продовольственного снабжения, поскольку океаны остаются основным источником белка примерно для 3 млрд человек.

Ранее исследователи выяснили, как глобальное потепление влияет на производство парниковых газов в мировом океане.