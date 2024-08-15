Найден необычный способ очистки мозга от токсичных белков

Ученые из университета Рочестера обнаружили, что препарат простагландин F2α, использующийся для стимуляции родов, способствует очищению мозга от токсичных белков. Такой эффект снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие неврологические расстройства связаны с неспособностью мозга очищаться от вредных веществ и скоплений белков (например, амилоид и Тау). С возрастом процесс очистки дополнительно замедляется, что повышает риск снижения когнитивных способностей и физической подвижности.

Ученые отмечают, что восстановление работы шейных лимфатических сосудов может ускорить процесс удаления отходов из мозга. Содержащая токсичные белки спинномозговая жидкость (CSF) в черепе должна пройти через лимфатическую систему и почки, где она перерабатывается вместе с другими отходами организма.

В отличие от сердечно-сосудистой системы, где действует один крупный насос — сердце, жидкость в лимфатической системе перемещается благодаря сети мельчайших насосов, которые называются лимфангионами. Эти микроскопические насосы оснащены клапанами для предотвращения обратного потока. Они соединяются между собой и образуют лимфатические сосуды.

С возрастом у мышей (как и у людей) ухудшается функционирование лимфангионов. В результате скорость удаления отходов из мозга снижается на 63%.

Группа исследователей пыталась выяснить, возможно ли активировать лимфангионы. Они выяснили, что препарат простагландин F2α, обычно применяемый в медицине для стимуляции родов и сокращения гладких мышц, способен увеличить их активность.

Применение простагландина F2α у старых грызунов привело к увеличению частоты сокращений лимфангионов до уровня эффективности, наблюдаемого у молодых мышей. Ученые пояснили, что препарат стимулирует гладкомышечные клетки, которыми выстиланы лимфангионы.

По мнению исследователей, применение простагландина F2α может стать основой для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств в будущем.

Ранее была найдена связь между высоким давлением и болезнью Альцгеймера.