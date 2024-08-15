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Найден необычный способ очистки мозга от токсичных белков

Nature Aging: препарат для стимуляции родов очищает мозг от токсичных белков

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Shutterstock

Ученые из университета Рочестера обнаружили, что препарат простагландин F2α, использующийся для стимуляции родов, способствует очищению мозга от токсичных белков. Такой эффект снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Болезни Альцгеймера, Паркинсона и  другие неврологические расстройства связаны с  неспособностью мозга очищаться от  вредных веществ и скоплений белков (например, амилоид и Тау). С  возрастом процесс очистки дополнительно замедляется, что повышает риск снижения когнитивных способностей и физической подвижности.

Ученые отмечают, что восстановление работы шейных лимфатических сосудов может ускорить процесс удаления отходов из мозга. Содержащая токсичные белки спинномозговая жидкость (CSF) в черепе должна пройти через лимфатическую систему и почки, где она перерабатывается вместе с другими отходами организма.

В отличие от сердечно-сосудистой системы, где действует один крупный насос — сердце, жидкость в лимфатической системе перемещается благодаря сети мельчайших насосов, которые называются лимфангионами. Эти микроскопические насосы оснащены клапанами для предотвращения обратного потока. Они соединяются между собой и образуют лимфатические сосуды.

С возрастом у мышей (как и у людей) ухудшается функционирование лимфангионов. В результате скорость удаления отходов из мозга снижается на 63%.

Группа исследователей пыталась выяснить, возможно ли активировать лимфангионы. Они выяснили, что препарат простагландин F2α, обычно применяемый в медицине для стимуляции родов и сокращения гладких мышц, способен увеличить их активность.

Применение простагландина F2α у старых грызунов привело к увеличению частоты сокращений лимфангионов до уровня эффективности, наблюдаемого у молодых мышей. Ученые пояснили, что препарат стимулирует гладкомышечные клетки, которыми выстиланы лимфангионы.

По мнению исследователей, применение простагландина F2α может стать основой для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств в будущем.

Ранее была найдена связь между высоким давлением и болезнью Альцгеймера.

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