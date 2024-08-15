Врач рассказала про нарушения памяти после родов

Нарушение памяти, невозможность сосредоточиться и постоянная усталость могут быть признаками послеродовой депрессии, рассказала «Газете.Ru» невролог Европейского медицинского центра (EMC) Надежда Гольдберг.

«Проблема послеродовой депрессии часто недооценивается, хотя ее частота довольна высока. Послеродовая депрессия возникает примерно у 20% женщин. Обычно это происходит в первые полгода. При послеродовой депрессии самой женщине, ее родственникам и близким плохое самочувствие может казаться следствием усталости. Но при этом заметное нарушение памяти сопровождается симптомами депрессии — плохим настроением, подавленностью, снижением энергии, тревогой, утратой чувства радости и удовольствия», — рассказала врач.

По ее словам, в доказательной медицине не существует какого-то определенного диагноза для обозначения изолированного специфического нарушения памяти у женщин после родов.

«После появления ребенка жизнь буквально переворачивается с ног на голову: появляется необходимость подстраиваться под потребности маленького человека. Поэтому забывчивость и трудности концентрации внимания после родов могут возникать в первую очередь из-за дефицита сна, бытовых нагрузок и многозадачности. Подобные состояния могут возникнуть у любого здорового человека в похожих обстоятельствах, но, все же, если вы замечаете ухудшение памяти, стоит обратиться к врачу», — рассказала доктор.

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