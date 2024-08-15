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Изменение климата усилило разрушительные пожары

Earth System Science Data: изменение климата усилило разрушительные пожары

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Erin Hawk/Reuters

Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров. Об этом сообщает Earth System Science Data.

В исследовании подчеркивается, что анализ лесных пожаров проводился с марта 2023 года по февраль 2024 года. В Канаде и Амазонии возгорания почти наверняка были вызваны изменением климата. По данным ученых, вероятность этого составляет более 99%.

Также изменение климата создало пожароопасные условия в  Греции, Канаде и Амазонии более вероятными в 2, 3 и 20 раз соответственно. В последнем случае ситуация усугубляется вырубкой лесов, говорится в тексте исследования.

До этого международная группа ученых из Китая и США обнаружила взаимосвязь между растительным покровом, изменениями климата и загрязнением почв ртутью. Оказалось, что грунты в местах с обильной флорой хранят больше токсичного металла, чем считалось раньше.

Ранее ученые выяснили, что жара плохо влияет на мировую экономику.

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