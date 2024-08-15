Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые: скрытое нарушение сердечного ритма повышает риск летального исхода

Circulation: короткие эпизоды аритмии связаны с повышенным риском летального исхода

close
100%
Shutterstock

«Скрытое» нерегулярное сердцебиение может повысить риск летального исхода у человека на 40%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Circulation.

Фибрилляция предсердий — самый распространенный тип нерегулярного сердцебиения, который значительно повышает риск инсульта. Большинство больных не знают о своей аритмии. Это связано с тем, что существуют короткие нарушения ритма, выявить которые может только длительный мониторинг сердцебиения. При этом на обычном приеме врач может не обнаружить отклонений от нормы.

Ученые проанализировали данные более чем 20 тысяч человек с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами, которые позволяют выявить «скрытую аритмию». Они выяснили, что летальные исходы чаще встречались у людей с нарушениями сердечного ритма, в том числе бессимптомными. Их риск был выше на 29–39%. Чем дольше длился эпизод аритмии, тем хуже был прогноз.

Необходимо разработать тесты для проверки на «скрытую» аритмию, подчеркнули ученые. Также важно выяснить, может ли это состояние повысить риск инсульта и возможно ли предотвратить это.

Ранее ученые выяснили, что стресс на работе повышает риск фибрилляции предсердий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами