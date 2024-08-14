В NASA рассказали о дальнейшей судьбе астронавтов, застрявших на МКС

Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс знали о всех рисках полета на космическом корабле CST-100 Starliner американской корпорации Boeing. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу офиса астронавтов NASA Джозефа Акабу.

«Эта миссия была испытательным полетом <...>, они знали, что эта миссия может оказаться неидеальной <...>. Пилотируемый космический полет по своей сути является рискованным, и как астронавты мы принимаем это как часть работы», — заявил Акаба.

Он добавил, что окончательное решение о возвращении астронавтов будет принято к концу августа.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что скандал, связанный с сокрытием корпорацией Boeing информации о проблемах самолетов 737 MAX, наводит на мысль, что настоящая причина задержки космического корабля Starliner на МКС также замалчивается.

Ранее орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью.