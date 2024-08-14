Ученые выяснили, почему аутизм чаще встречается у мальчиков

Международная группа ученых из США, Дании и Швеции изучила причины, по которым расстройства аутистического спектра (РАС) чаще возникают у мальчиков по сравнению с девочками. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Psychiatry.

РАС — сложное нейроразвивающееся состояние, характеризующееся проблемами в социальной коммуникации, повторяющимся поведением и рядом других когнитивных и сенсорных нарушений. Некоторые люди с аутизмом могут обладать исключительными способностями в таких областях, как музыка, искусство или математика, в то время как другие могут испытывать значительные трудности в повседневной жизни. Точные причины аутизма остаются в значительной степени неизвестными.

В новой работе ученые проанализировали данные обширного популяционного реестра в Швеции, включавшего более 1 млн детей 1985-1998-х годов рождения.

Результаты показали, что наследуемость аутизма составила около 87% у мальчиков по сравнению с примерно 76% у девочек. Эта разница в 11% между полами считается статистически значимой и предполагает, что генетические факторы играют более существенную роль в развитии аутизма у мальчиков по сравнению с девочками.

Исследователи полагают, что эти результаты могут указывать на различные основные причины расстройства между двумя полами, причем мальчики, возможно, более уязвимы к генетическим факторам риска.

По словам авторов, повышенный большая уязвимость мальчиков к РАС, по всей видимости, обусловлена аддитивными генетическими факторами, такими как варианты отдельных нуклеотидов.

Ученые отметили, что разные генетические пути возникновения аутизма у мальчиков и девочек могут иметь последствия для диагностики и лечения этих расстройств.

Ранее исследователи назвали характерные признаки аутизма у девочек и женщин.