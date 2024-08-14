Городские птицы активно распространяют супербактерии, выяснили ученые

Международная группа ученых из Великобритании, Чили и Швеции выяснила, что популяции городских птиц с большей вероятностью распространяют устойчивые к антибиотикам бактерии (супербактерии). Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В новой работе специалисты проанализировали геномы бактерий, обнаруженных в 700 образцах птичьего помета 30 видов диких пернатых из Канады, Финляндии, Италии, Литвы, Японии, Швеции, Великобритании и США.

Команда сосредоточилась на различных штаммах бактерии Campylobacter jejuni — типа микробов, которые повсеместно встречаются у птиц как естественная часть их кишечные микробиома. Эти же микроорганизмы служат основной причиной гастроэнтерита у людей.

По словам специалистов, каждая дикая птица может быть носителем одного штамма C.jejuni, специфичного для этого вида.

Однако команда обнаружила, что дикие птицы, обитающие в городских условиях, содержат гораздо больше штаммов C.jejuni, чем те, которые живут вдали от людей.

Более того, штаммы, обнаруженные у городских видов, обитающих в городах, содержали примерно в три раза больше генов, которые приводят к устойчивости к широкому спектру противомикробным препаратам.

Авторы предполагают, что дикие птицы могут стать переносчиками устойчивых бактерий несколькими способами, заразившись ими на свалках или в водоемах со стоячей и загрязненной водой.

Ранее ученые выяснили, что кормушки для птиц могут вредить местной экологии.