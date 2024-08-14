Меняющийся климат усиливает загрязнение среды ртутью, выяснили ученые

Международная группа ученых из Китая и США обнаружила взаимосвязь между растительным покровом, изменениями климата и загрязнением почв ртутью. Оказалось, что грунты в местах с обильной флорой хранят больше токсичного металла, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Ртуть остается стойким загрязнителем, распространяющимся по воздуху, в воде и почвах. Она накапливается в растениях и организмах животных. Земля служит основным резервуаром жидкого металла, храня в три раза больше, чем в океанах, и в 150 раз больше, чем в атмосфере.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличивает уровень углекислого газа, способствуя развитию растительности и, скорее всего, откладывая больше ртути в почве при разложении зеленой массы.

В новом исследовании команда проанализировала около 19 тыс. измерений ртути в почве, создав одну из крупнейших баз данных такого рода.

Набор данных загрузили в алгоритм машинного обучения для оценки глобального распределения ртути в почвенных слоях.

Ученые обнаружили, что общее количество ртути, хранящейся в верхнем метре почвы, составляет приблизительно 4,7 млн тонн.

Это значение вдвое больше, чем предполагалось в некоторых предыдущих оценках, хотя некоторые из этих исследований учитывали меньшую глубину грунта.

Модель команды выявила самые высокие уровни ртути в районах с плотной растительностью, таких как низкие широты тропиков, а также в вечной мерзлоте и районах с высокой плотностью населения.

Напротив, голые земли, такие как кустарники или луга, имели относительно низкие уровни почвенной ртути.

Чтобы понять, как потепление климата может повлиять на уровень ртути в почве, исследователи объединили свою первоначальную модель с наборами данных факторов окружающей среды, представляющими будущие климатические сценарии.

Расчеты показали, что повышение температуры по всему миру будет стимулировать растительность, что в свою очередь может повысить уровень ртути в почве.

Этот симбиотический эффект перевесит усилия по сокращению, предусмотренные действующими международными договорами, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, в какой рыбе накапливается больше токсичной ртути.