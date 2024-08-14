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Ношение очков снижает риск деменции, рассказала доктор

The Sun: коррекция проблем со зрением косвенно снижает риск деменции

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Shutterstock

Коррекция особенностей зрения помогает поддерживать нормальный уровень социальной активности. Взаимодействие с окружающей средой и другими людьми, в свою очередь, поддерживает мозг в тонусе и защищает от деменции. Об этом изданию The Sun рассказала Эмер Максуини, врач и медицинский директор британской клиники Re: Cognition Health.

Исследования показали, что примерно 2% случаев деменции связаны с некорректированными проблемами со зрением. По словам доктора Максуини, использование очков может уменьшить вероятность развития этого заболевания.

Специалист отметила, что нарушения зрения негативно влияют на способность человека взаимодействовать с окружающим миром и другими людьми. Отказ от социальной активности приводит к ухудшению умственных способностей и памяти, поскольку необходимость постоянно поддерживать мозг в тонусе исчезает.

Врач уточнила, что для профилактики деменции важно регулярно проверять зрение и поддерживать здоровье глаз. Также рекомендуется уделять внимание упражнениям, которые помогают глазам расслабиться и избавиться от напряжения.

Риск развития деменции увеличивается при высоком уровне холестерина в крови, ожирении и сидячем образе жизни. К негативным факторам, способствующим ухудшению когнитивного здоровья, также относятся депрессия, диабет, алкоголизм, асоциальное поведение, курение и гипертония.

Ранее были перечислены симптомы диабетической ретинопатии глаз.

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