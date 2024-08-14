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Ученые нашли новый способ спрогнозировать инсульт

Circulation: предсказать риск инсульта помогает простой анализ крови

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Depositphotos

Ученые из Университетской больницы Уппсалы и Уппсальского университета в Швеции разработали метод, который позволяет прогнозировать риск инсульта с помощью анализа крови, отражающего состояние мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе исследования ученые проанализировали уровень белков нейрофиламентов в образцах крови более 3 тысяч добровольцев, страдающих фибрилляцией предсердий. Нейрофиламенты формируют «каркас» нейронов и выбрасываются в кровоток (где их можно обнаружить) в ответ на повреждения и нехватку кислорода.

В течение полутора лет ученые наблюдали за участниками и отслеживали состояние их здоровья. Оказалось, что у людей с высоким уровнем нейрофиламентов в крови риск инсульта был в три раза выше, чем у испытуемых с низкими концентрациями этих белков.

По словам ученых, оценка уровней нейрофиламентов в совокупности с поиском биомаркеров сердечной недостаточности может значительно улучшить прогнозирование инсульта. Такой анализ может быть особенно полезен для людей с фибрилляцией предсердий. Это нарушение сердечного ритма выступает сильным и независимым фактором риска инсульта.

Следующим этапом исследования будет изучение влияния различных методов лечения на уровень нейрофиламентов и оценка их вклада в снижение риска инсульта и смертности.

Ранее были перечислены симптомы микроинсульта.

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