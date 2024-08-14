Стресс на работе повышает риск развития опасной аритмии

Стресс из-за работы может увеличить риск развития фибрилляции предсердий — опасного нарушения сердечного ритма, которое может привести к инсульту. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

Ученые проанализировали данные шести тысяч офисных работников из Канады. Их собирали в течение 18 лет. За это время фибрилляцию предсердий выявили у 186 участников.

Среди заболевших аритмией 19% сообщили о напряженной работе. Они жаловались на высокую нагрузку, работу в сжатые сроки и отсутствие контроля, то есть они не получали обратной связи от начальства. Также им приходилось самостоятельно принимать важные решения.

25% участников с аритмией сообщили о дисбалансе усилий и вознаграждения. Это означает, что их вклад в работу превышал награду, то есть зарплату или признание.

Сочетание стресса и дисбаланса «усилия-награда» повышало риск аритмии на 97%: среди заболевших об этом сообщили 10%.

Ученые считают, что работодателям следует уделять больше внимания снижению стрессу сотрудников и предотвращать чрезмерные нагрузки, например, внедряя гибкие рабочие часы.

Предыдущее исследование показало, что напряженная работа и дисбаланс «усилия-награда» повышает риск ишемической болезни сердца. В новой работе впервые установлена связь между этими факторами и фибрилляцией предсердий.

Ранее ученые выяснили, что сбои в работе внутренних органов вызывают депрессию и тревогу.