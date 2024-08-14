Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения

Сухость и стянутость губ, формирование корочек на губах, сопровождающееся зудом и жжением, болезненностью и формированием трещин, может указывать на заболевания эндокринной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

Перечисленные симптомы указывают на развитие хейлита. Это очаговый или распространенный воспалительный процесс, локализующийся в области красной каймы губ и собственной слизистой оболочки полости рта. По словам Дмитровой, хейлит встречается примерно у 38% населения.

«Может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Зачастую хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции», – рассказала Дмитрова.

Провоцирующими факторами также могут стать неправильный прикус, острые края разрушенных кариесом зубов, снижение высоты прикуса, сопровождающееся опусканием уголков рта, наличие травмирующих агентов в виде брекетов.

«Среди других факторов, провоцирующих хейлит, следует выделить травму, воздействие солнечных лучей, грибковые заболевания, переохлаждение, аллергические реакции, авитаминоз витаминов группы В, привычка прикусывать губы или грызть подручные предметы, эмоциональный дискомфорт и стресс», – отметила Дмитрова.

По словам врача, при хронических заболеваниях слизистой оболочки рта стоит обращаться к врачу для диагностики и подбора лечения.

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