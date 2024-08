Ученые нашли способ защитить пересаженные органы от отторжения

Ученые из Детской больницы Цинциннати предложили использовать особые антитела для снижения воспаления в организме после пересадки органов и сокращения риска отторжения. Результаты исследования, опубликованные в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), показали, что в ходе экспериментов на мышах исследователи обнаружили, что специфические антитела, вводимые перед операцией, не только снижают риск отторжения пересаженных органов, но и укрепляют антимикробную защиту организма, что особенно важно при лечении иммунодепрессантам.

Речь идет об антителах, блокирующих воспалительную реакцию у реципиента. Ученые установили, что Т-клетки памяти CD4+ у мышей активируют донорские дендритные клетки через белки CD40L и TNFα. Дендритные клетки — это особая разновидность телец иммунной системы, которые отвечают за захват чужеродных элементов и запуск иммунного ответа. Особые популяции дендритных клеток могут провоцировать отторжение трансплантированных органов.

Блокировка сигнального пути, задействующего CD40L и TNFα, привела к ослаблению воспаления и продлению срока службы пересаженных мышам сердец. У грызунов, которым ввели антитела, сердце работало почти 66 дней, в то время как в контрольной группе — всего неделю.

Ученые предполагают, что разработанный метод потенциально применим для пересадки не только сердца, но и других органов. Тем не менее для повышения эффективности трансплантации у людей использование тех же способов генной инженерии может не сработать. В будущем исследователи планируют изучить возможность применения блокирующих антител против CD40 или разработки новых биопрепаратов, нацеленных на суперсемейство рецепторов TNF у людей.

Ранее была найдена связь между здоровьем внутренних органов и психикой.